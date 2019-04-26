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إستشهاد ثلاثة من أفراد ألوية العمالقة جنوب الحديدة

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إستشهد ثلاثة جنود من أفراد قوات ألوية العمالقة بإنفجار عبوة ناسفة زرعتها مليشيات الحوثي الإنقلابية خلال تسلل عدد من عناصرها إلى حي المنظر التابع لمديرية الحوك وزرع عبوة ناسفة في إحدى الطرق الفرعية . 

وذكرت مصادر ميدانية أن الجنود الذين استشهدوا كانوا في دورية ميدانية إعتيادية .. مشيرة إلى أن هذا الحادث يضاف إلى الخروقات المتواصلة التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الإنقلابية بالهدنة الأممية .

تجدر الإشارة إلى أن المليشيات الحوثية صعدت من عملياتها العسكرية في مختلف مناطق ومديريات الحديدة بقصف واستهداف مواقع العمالقة والقوات المشتركة بشكل يومي في الوقت الذي تتجاهل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تلك الخروقات يقابلها إلتزام تام من قبل ألوية العمالقة والقوات المشتركة بالهدنة الأممية .

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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