مأرب.. رئيس المؤسسة العامة للمياه يتفقد مشروع مياه

تفقد رئيس المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي المهندس علي عسكر، المرحلة الاولى من مشروع مياه مديرية

الجوبة البالغ تكلفته 460 مليون ريال بتمويل مشترك مركزي ومحلي.

وخلال الزيارة التي رافقه فيها مستشار وزير المياه نجيب محمد احمد والفريق الفني، استمعا رئيس المؤسسة الى شرح مفصل من مدير عام فرع المؤسسة بالمحافظة حسين بن جلال، عن سير العمل في المشروع الذي دشنت المرحلة الاولى منه في 2017م بدعم من السلطة المحلية، لتخفيف حدة شحة مياه الشرب التي يعاني منها ابناء مديرية الجوبة والارتفاع الكبير في اسعارها.

ووفق وكالة "سبأ" اطلع عسكر على مستوى العمل في وحدة الضخ وحدة الضخ الرئيسة في وادي ذنه التابع لمديرية صرواح حيث ابار المياه المغذية للمشروع، عبر شبكة رئيسة طولها يتجاوز 15 كم حتى الخزان الرئيس في منطقة الجرشه ، ثم توزيعه عبر صهاريج مياه للمواطنين في المنطقة،وتقييم احتياجات ومتطلبات تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع.

وشدد مدير عام فرع المؤسسة على اهمية استكمال المرحلة الثانية من المشروع من شبكات رئيسية وفرعيه وتوصيلات منزلية وتوريد وتركيب وحدة ضخ لرفع المياه من خزان الجرشه إلى منطقة خزان أخر لتغذية سكان منطقتي اسط ونجا والقرى المجاورة لهما بمياه الشرب الامنة والنظيفة.