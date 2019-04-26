المجلس الإنتقالي الجنوبي يحتفل في عدن بالذكرى الثالثة لتحرير حضرموت

إحتفل المجلس الإنتقالي الجنوبي، مساء الخميس، بالذكرى الثالثة لتحرير مدن ساحل حضرموت من مسلحي تنظيم القاعدة الإرهابي، بتنظيم حفل خطابي وكرنفالي، بحضور رئيس الجمعية الوطنية بالمجلس، اللواء الركن، أحمد سعيد بن بريك .

وبدأت الحفل بآيات من الذكر الكريم، وقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء الذين ضحوا بدمائهم رخيصة لأجل تحرير ساحل حضرموت، وأهلها من هيمنة القاعدة والإرهاب .

عقب ذلك ألقى اللواء بن بريك كلمة، تقدم فيها بخالص التهاني والشكر العميق للقادة الأبطال الذين كان لهم الدور الأول والبارز في تحرير المكلا وباقي مديريات ساحل حضرموت بكل شجاعة واقتدار .. مشيداً بجهود الإخوة في قوات التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة الذين كانوا يقاتلون مع قوات النخبة الحضرمية كتفا لكتف في كافة الأصعدة .

كما توجّه اللواء بن بريك بالثناء والعرفان للواء عبدالرحيم عتيق، مؤسس قوات النخبة، والذي كان له دوراً كبيراً في خوض المعركة وتحرير المكلا وباقي المديريات إلى جانب القيادات العسكرية الباسلة التي كان لها الدور الكبير والعظيم في القضاء على بؤرة الإرهاب والقاعدة .

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إلى ذلك عبر الأخ ضياء محورق مدير مؤسسة شباب ملتقى حضرموت عن شكره وتقديره للواء الركن بن بريك الذي يعد القائد الأول في تحرير مديريات ساحل حضرموت وله الدور البارز في استقرارها أمنياً وخدمياً بعد دحر خلايا القاعدة والإرهاب من المدينة.

وقامت قيادة مؤسسة شباب حضرموت، بتكريم اللواء أحمد بن بريك رئيس الجمعية الوطنية بدرع الوفاء، بالإضافة إلى تكريم اللواء عبدالرحيم عتيق وكافة شهداء حضرموت.

وتخلل الحفل عدداً من الفقرات الفنية والرقصات الشعبية الحضرمية الرائعة تعبر عن الفرحة والابتهاج هذه المناسبة الجليلة، إضافة إلى فقرات المواهب والرسم والتصوير وقدمت في الحفل عددا من الجوائز للجماهير الحاضرة.

حضر الحفل اللواء سالم السقطري عضو هيئة رئاسة المجلس، والدكتور محمد جعفر بن الشيخ أبوبكر رئيس القيادة المحلية بمحافظة حضرموت، وعدد من أعضاء بالجمعية الوطنية،