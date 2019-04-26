تعز.. التحالف يقصف معسكرا للمليشيا الحوثية في الجنَد

شنت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الجمعة، 26/نيسان/2019 غارات على معسكر لمليشيا الحوثي في محافظة تعز جنوب غربي اليمن. وقالت مصادر محلية إن المقاتلات الحربية التابعة للتحالف شنت 4 غارات على معسكر اللواء 22 مدرع في منطقة الجند بالمحافظة. وأضافت المصادر أن التحليق في أجواء المنطقة مازال مستمرا حتى لحظة كتابة الخبر. ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف. Advertisements وكان التحالف قصف في وقت سابق اليوم معسكر لمليشيا الحوثي في محافظة حجة شمال غربي اليمن. وذكرت مصادر محلية إن معسكر اللواء 25 ميكا الخاضع لسيطرة المليشيا والواقع في مديرية عبس بالمحافظة تعرض لقصف جوي عنيف. وأضافت المصادر أن أعمدة الدخان الكثيف شوهدت تتصاعد من داخل المعسكر دون أن تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف.

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