مراسل حربي عربي يكشف تفاصيل وأسراراً جديدة بشأن حرب 1994م

كشف المراسل الحربي لقناة أم بي سي توفيق جوزليت، أسراراً جديدة بشأن حرب صيف 1994م التي شهدتها اليمن بين الشمال والجنوب، والتي قامت جوزليت بتغطيتها لقناته .

وتحل غداً السبت، الموافق 27 إبريل، ذكرى هذه الحرب .

وأكد جوزليت أن الرئيس السابق علي عبدالله صالح، لم يكن جاداً في تنفيذ ما تم الإتفاق عليه لتحقيق الوحدة وكان يسعى للسيطرة على الجنوب بمساعدة حزب الإصلاح الذي قام بإنشاءه وتزعمه الشيخ القبلي، عبدالله بن حسين الأحمر .

وأكد أن الرئيس صالح كان يريد جعل الجنوب ملحقاً في الشمال .. لافتاً إلى أن أحد أسرار إنتصار قواته هو قيامه بافراغ القوة العسكرية والسياسية للجنوب .

وأضاف " كما لا ننسى دور القوات التي كانت تابعة للرئيس الجنوبي، علي ناصر محمد واللواء الذي قاده الرئيس اليمني الحالي، الذي كان أنذاك الفريق، عبدربه منصور هادي ساهم بشكل كبير مع القوات الشمالية".

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وأشار جوزليت إلى وجود إختلاف بين حربي صيف 1994م وغزو ميليشيا الحوثي الإنقلابية في 2015م، يتمثل بإن الأولى كانت بين شطرين شمالي وجنوبي فيما الثانية لها بعد جيوسياسي يتمثل بتوغل إيران ودعمها للحوثيين .

ويرى جوزليت أن الحل في اليمن الأن هو فك الإرتباط بين الدولتين، غير أنه أكد على ضرورة أن يقوم الجنوبيون بتقوية الجبهة الداخلية لتحقيق هذا الهدف وان لا يعتمدوا على الأمم المتحدة .

وقال أن القرار الدولي يعطي الجنوب الحق ان يكون دولة خاصة وأنه يتمتع بالإعتبارات الثلاثة، وهي الأرض والشعب والحكومة التي يمكن تكوينها بتلاحم الجنوبيين" .

وأضاف "لكن هذه الدولة يجب ان تمر بثلاث مراحل المرحلة الاولى القيام بفيدرالية تكون مرحلة متقدمة نحو الاستقلال والثانية الاستفتاء يكون تحت مظلة الامم المتحدة او اي منظمة دولية او اقليمية والثالثة هي اقامة دولة ديمقراطية" .

وأكد جوزليت أن حزب الاصلاح ساهم في حرب 1994 بشكل كبير من خلال إستقطاب المقاتلين تحت غطاء إسلامي .. لافتاً إلى الفتاوي التكفيرية التي أصدرها لتحقيق هذه الأهداف .