شكرا لقرائتكم خبر عن بما علقت تركيا على الاخبار بشأن الغاء اتفاقية جزيرة سواكن السودانية! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نفت وزارة الخارجية التركية أنباء حول إمكانية إلغاء الاتفاقية المبرمة مع السودان بشأن جزيرة سواكن.

وقال حامي أكسوي المتحدث باسم الخارجية التركية في بيان، إن الأعمال مستمرة هناك.

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وكانت وسائل إعلام سعودية وإماراتية، تحدثت عن مهلة منحتها السودان لتركيا، لإخلاء جزيرة سواكن، وإنهاء العمل بالاتفاقية الموقعة بين البلدين هناك.

وبحسب الاتفاق، وافق السودان في العام 2017 على تطوير تركيا لجزيرة سواكن على شاطئ البحر الأحمر، إذ تعد الجزيرة مقصدا سياحيا ومحطة للحجاج في طريقهم إلى مدينة مكة المكرمة، وتم الاتفاق على بناء مرسى لاستخدام السفن المدنية والعسكرية.

وتتولى شركة “تيكا” التركية ترميم الآثار العثمانية، منها مبنى الجمارك ومسجدي الحنفي والشافعي التاريخيين في الجزيرة.