شكرا لقرائتكم خبر عن الملحقية اليمنية بالقاهرة تصدر دليلاً شاملاً لنظام الفيزة والدخول للمواطنين إلى مصر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اصدرت الملحقية اليمنية لشئون المغتربين بسفارة اليمن في القاهرة دليلا شاملا لنظام الفيزة والدخول للمواطنين اليمنيين الى جمهورية مصر العربية.

وقالت الملحقية اليمنية في القاهرة ان الدليل التوضيحي التى أصدرته يحتوي على شرح مفصل لنظام دخول المواطنين الى القاهرة، كما انه يرد على كل التساؤلات والاستفسارات التى تتلقاها الملحقية بين حين واخر من عددا من المواطنين اليمنيين الراغبين في الدخول الى مصر سوي من داخل اليمن او خارجه ويحملون وثائق سفر متنوعة “أبابيل نت ” يعيد لكم نشر الدليل الشامل كما ورد.

دليل شامل لنظام الفيزة والدخول للمواطنين اليمنيين إلى مصر —————————————- أولا/ يسمح لكل المواطنين اليمنيين السفر والدخول إلى مصر من أي جهة أو دولة قادمين منها دون إشتراط فيزة أو تأشيرة مسبقة لكل من تنطبق عليهم الشروط التالية:

– كل من يزيد عمره (في جواز السفر) عن (50) عاما أول يقل عن(16)عاما .

– حاملي الجوازات ( الدبلوماسية – الخاصة – المهمة .. أيا كانت أعمارهم) .

– الأبناء المرافقين أثناء السفر لأي من والديهم ( الأب – الأم ) إذا كان عمر أحد الأبوين فوق ال(50)عاما شرط تقديم وثائق اثبات العلاقة بالأم كشهادة الميلاد او البطاقة العائلية.

– زوج المواطنة المصرية أو زوجة المواطن المصري وأبنائهم.

– من لديهم إقامة غير محددة في مصر وهم الاشخاص اليمنيين المتواجدين قبل 25 مارس 2015 بالإضافة إلى تأشيرة خروج وعودة في حالة السفر فانها تعتبر سارية وبشرط العودة لمصر قبل إنتهاء مدة تأشيرة الخروج والعودة.

اما في حالة عدم استخراج تاشيرة الخروج والعودة لاي ظرف كان وقام بالسفر الى خارج مصر فان الاقامة الغير محددة تعتبر لاغية وعلية تقديم طلب اقامة محددة.

ثانيا/ للقادمين لغرض العلاج من اليمن أو من دول الخليج /

1- للقادمين من اليمن بغرض العلاج إذا كانت جهة قدومهم من اليمن مباشرة إلى مصر فيمكن لحاملي التقارير الطبية الصادرة من جهات طبية معتمدة ومصدق عليها من وزارة الخارجية بأي فرع من فروعها داخل الوطن .

2- للقادمين من دول الخليج العربي ولديهم إقامة سارية لا تقل عن (6) أشهر يسمح لهم بالسفر والدخول إلى مصر دون إشتراط الفيزة أو التاشيرة المسبقة إذا كانت لديهم تقارير طبية مصدق عليها من السفارة أو القنصلية المصرية بإحدى دول الخليج .

*ثالثا / لكل من لم تنطبق عليهم الإشتراطات السابقة فعليهم التقدم لسفارات وقنصليات جمهورية مصر في الدول التي يقيمون بها وتخضع الفيزة للموافقة الأمنية عبر إستعلام أمني من السفارة أو القنصلية المصرية.

*رابعا / يمكن للمواطن اليمني الذي لديه إقامة سارية في مصر ( محددة أو غير محددة ) أن يتقدم بطلب ( لم الشمل ) لقسم جوازات مجمع التحرير بمنح أقاربه المقيمين خارج مصر فيزة إلى مصر شريطة أن يكونوا أقاربه من الدرجة الأولى (أب – أم – أبناء – زوج – زوجة ) وتفاصيل ذلك الآتي /

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– يتقدم بالطلب مع تقديم ما يثبت صلة قرابته بمن يطلب منحهم تأشيرة الدخول الى مصر لغرض لم الشمل للاسرة .. فالأب والأبناء يكتفي تقديم صورة الجواز مع صور جواز الأبناء أو الأب، أما الزوج و الزوجة يقدموا صور الجوازات مع عقد الزواج أو البطاقة العائلية، وحالة طلب إستقدام الأم يتقدم الطالب بصورة جوازه وجوازها مع عقد زواج والديه أو شهادة الميلاد، وكذلك الحال بالنسبة للأم حال تقدمها بطلب منح أبنائها فيزة إلى مصر .

– يتم منح المتقدم رقم للطلب يحتفظ به لحين موعد الرد.

– تخضع موافقة لم الشمل لموافقة أمنية حيث ترسل سلطة الجوازات طلب لم الشمل للجهات الأمنية المختصة ويأتي غالبا الرد بالموافقة إن لم تكن هناك ممانعة أمنية خلال أسبوع إلى عشرة أيام.

– بعد الرد بالموافقة يأخذ المتقدم بالطلب رقم من جوازات مجمع التحرير ويتوجه إلى مطار القاهرة ( المطار القديم ) مبنى صالة رقم (1) ويذهب إلى قسم القوائم في جناح الجوازات .. ويعطيهم الرقم وبدورهم يعطونه مذكرة إلى خطوط الطيران التي يرغب قريبه السفر الى مصر عبرها .

– يتوجه إلى مكتب الطيران المتواجد بمطار القاهرة ويقدم لهم مذكرة الجوازات التي بها رقم الموافقة وبدورهم يرسلوها عبر الإيميل أو الفاكس إلى مكتب خطوط الطيران التابع لهم في المنطقة أو المدينة التي سيقدم منها المسافر .

– حين وصول المسافر لمطار القاهرة يتم فحص إسمه في قوائم الجوازات ويسمح له بالدخول كون لديه موافقة أمنية مسبقة .

خامسا / يراعى التالي :

– لا يسمح بدخول مرافقي المرضى إلا بموجب تقارير طبية منفصلة .

– زوجة من يزيد عمره عن( 50) سنة يشترط حصولها على تأشيرة أو موافقة أمنية مسبقة .

– المواطنين اليمنيين حاملي بطاقات أو جوازات ( الجرين كارد ) الصادرة من دول أخرى لا يسمح لهم بالدخول إلا إذا كانت لديهم جوازات أجنبية وليست الجوازات ماقبل الحصول على الجنسية .

– المواطنين المقيمين في دول الخليج او في دول اوربا وامريكا وغيرها يلزمهم فيزة وتاشيرة مسبق لدخول مصر .

– بعد الدخول إلى مصر يلزم التسجيل في قسم الجوازات بمجمع التحرير خلال أسبوع من تاريخ الوصول، علما بأن التسجيل مجانا وبسهولة، ويمنح القادم إلى مصر إقامة مجانية لمدة (6) أشهر، وحال التأخير عن ذلك يتعرض للغرامة ..

– لمن يرغب في تمديد الإقامة بعد انتهاء ال(6)الأشهر الأولى أرجو أن يرجع للتفاصيل التي سبق ونشرتها بصفحتي حول ذلك بالتفصيل الكامل .

مستشار / إبراهيم الجهمي ملحق شئون المغتربين في السفارة اليمنية بالقاهرة