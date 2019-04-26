شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل قائد عسكري بارز في الضالع .. وهذه أول صورة لة .. شـاهـد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - استشهد قائد عسكري في اللواء 33 مدرع في مواجهات الازارق بالضالع. وقال مصدر عسكري لصحيفة "عدن الغد" ان قائد الكتيبة العاشرة في اللواء 33 يوسف محمد محسن استشهد . Advertisements وشن الحوثيون هجوما مسلحا واسع النطاق على مديرية الازارق وسيطروا على بعض اجزائها.

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