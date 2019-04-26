مقاتلات التحالف تقصف معسكرا للمليشيا في محافظة حجة

شنت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الجمعة، 26/نيسان/2019 غارات على معسكر لمليشيا الحوثي في محافظة حجة شمال غربي اليمن.
وذكرت مصادر محلية إن معسكر اللواء 25 ميكا الخاضع لسيطرة المليشيا والواقع في مديرية عبس بالمحافظة تعرض لقصف جوي عنيف.
وأضافت المصادر أن أعمدة الدخان الكثيف شوهدت تتصاعد من داخل المعسكر دون أن تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف.
وتتعرض مواقع ومعسكرات وتجمعات مليشيا الحوثي في مختلف مديريات المحافظة لقصف جوي ومدفعي بشكل شبه يومي منذ العام 2015.
وكانت مواجهات عنيفة قد دارت بين قوات المنطقة العسكرية الخامسة ومليشيا الحوثي في مديرية عبس. وتمكنت قوات الشرعية، حينها، من استعادة السيطرة على عدد من مناطق المديرية.
وتسيطر قوات الشرعية في المحافظة على مديرية ميدي الساحلية بشكل كامل، إضافة إلى أجزاء من مديريات حيران وحرض وعبس ومستبأ.
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