شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : قوات من ألوية الحرس الرئاسي تصل مدينة تعز والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فادت الأنباء الواردة من محافظة تعز وسط البلاد عن وصول قوات تابعة ل الوية الحماية الرئاسية التي ستتولى الانتشار في مناطق الاشتباكات وستعمل على الحماية وسوف تباشر عملها في انتظار الرد من اطراف الاشتباك لمباشر الانتشار. هنا عدن

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل : قوات من ألوية الحرس الرئاسي تصل مدينة تعز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.