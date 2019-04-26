شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالملك المخلافي : ما يحدث في تعز لا يشرف أحد بل هو عار على الجميع والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال عبدالملك المخلافي مستشار رئيس الجمهورية ووزير الخارجية السابق ان ما يحدث في تعز لا يشرف احد بل هو عار على الجميع. Advertisements واضاف المخلافي في تغريدة له على صفحتة الشخصية في تويتر( ‏يجب وقف الاقتتال والقتل في تعز ، وإيقاف إطلاق النار، الاقتتال فتنة والقتل جريمة وكلاهما يحدثان في تعز وما يحدث لا يشرف احد بل هو عار على الجميع، خاصة ان القتال مع الطرف الانقلابي الذي دمر الدولة وهو واجب توقف ويجب تسليم كل المتهمين بجرائم قتل من جميع الأطراف واحترام تسلسل السلطة).

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