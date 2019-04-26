شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ تابع للشرعية يتمرد على هادي ويرفض مهلة رئاسية مدتها "48 ساعة" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - افادت مصادر مطلعة بأن محافظ محافظة تعز نبيل شمسان تمرد على توجيهات رئاسية تأمره بالعودة سريعا الى تعز ، حيث يتواجد حاليا في العاصمة المؤقتة عدن (جنوبي اليمن).

وقالت المصادر لموقع مأرب برس الاخباري ان نبيل شمسان رفض توجيهات الرئيس بعودته للمدينة خلال 48 ساعة انتهت امس الاول .

المصادر اوضحت ان المحافظ يضغط لتغيير مدير أمن محافظة تعز العميد الاكحلي ،والذي يقود حملات امنية مكثفة ضد الخارجين عن القانون من اتباع المتمرد ابو العباس.

يذكر ان الحديث عن ضرورة عودة شمسان لمزوالة مهمامة من داخل تعز بدلا من توجيه الاوامر في مقر اقامته في عدن ، جاء بعد احداث شهدتها المحافظة وخلافات كبيرة بين قيادات السلطة المحلية مع المحافظ.

*اجتماع برئاسة المخلافي

يوم امس الخميس رفض محافظ تعز نبيل شمسان ، ما نتج عن اجتماع عقدته السلطة المحلية برئاسة وكيل المحافظة عبدالقوي المخلافي مع اللجنة الامنية بحضور نائب رئيس اللجنة قائد محور تعز اللواء سمير الحاج.

وقال المحافظ الذي يتواجد في عدن في مذكرة رسمية (اطلع عليها مأرب برس) وجهها للوكيل المخلافي ،ان الاجتماع تمت الدعوة اليه دون علمه او اشعاره بذلك.

واعتبر شمسان القرارات التي خرج بها الاجتماع مخالفة للدستور والقوانين النافذه ، حد تعبيره .. محملا من حضر المسئولية الكاملة عن النتائج التي ستترتب عن تلك القرارات.

وشدد المحافظ في ختام المذكرة على التقيد التام بتنفيذ توجيهاته السابقة بوقف اطلاق النار وانسحاب الحملة الامنية ، التي خرجت لملاحقة العناصر الخارجة عن القانون.

وكانت السلطة المحلية واللجنة الأمنية بمحافظة تعز عقدت الخميس اجتماعا مشتركا برئاسة وكيل أول المحافظة الدكتور عبد القوي المخلافي ونائب رئيس اللجنة الامنية قائد محور تعز اللواء سمير الحاج لمناقشة مستجدات الأوضاع الأمنية في المحافظة .

وأقر الاجتماع تكليف لجنة التهدئة المكلفة من قبل محافظ المحافظة بالتواصل مع العناصر المسلحة ودعوتها إلى الالتزام بوقف إطلاق النار وتنفيذ الاتفاقات المبرمة ؛ كما اقرت إعطاء مهلة للعناصر الخارجة عن القانون يوم واحد لوقف إطلاق النار وتسليم المطلوبين للأجهزة الأمنية وتنفيذ الاتفاق المتضمن إخلاء الأحياء السكنية من القوة المسلحة .

وقالت أنه في حال تعنت هذه العناصر و عدم استجابتها و استمرارها في مقاومة السلطات الأمنية فستقوم الحملة الامنية اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تجاه العناصر المقاومة للسلطات التي تستخدم كل انواع الاسلحة في مقاومتها لسلطات الدولة و ذلك حرصا منها على حياة المواطنين و حفظا للامن و السكينة العامة وبسط سلطات و تمكين أقسام الشرطة من ممارسة مهامها القانونية وملاحقة المطلوبين أمنيا بجرائم القنص والاغتيالات لأفراد الأمن و عدد من المدنيين .

واعتبر الاجتماع قيام المسلحين المتمردين على السلطات باستخدام الاسلحة المتوسطة والثقيلة في مواجهة أجهزة الدولة تعد جريمة يعاقب عليها القانون ؛مشددا على سرعة الالتزام باتفاقات لجنة التهدئة والتراجع عن النقاط المستحدثة وإزالة لمتارس والتوقف عن استهداف أفراد الأمن والجيش الوطني .

وأكد الاجتماع على ضرورة تنفيذ توجيهات محافظ المحافظة نبيل شمسان بسرعة تسليم المطلوبين بتهم وجرائم مشهودة والتوقف عن نشر الفوضى وإثارة الرعب واستهداف المدنيين قبل انتهاء المهلة المحددة .

من جهته اعتبر الوكيل أول الدكتور عبد القوي المخلافي في كلمته بافتتاح الاجتماع إن هذه الأحداث المؤسفة تسيئ للتاريخ النضالي لمدينة تعز كما أنها تعيق عملية التحرير وتزيد من معاناة المدينة وأبنائها ؛ ولابد من اتخاذ الإجراءات وفق القانون و التي تكفل إيقاف هذه الإشكالات .

واشار أن الأوضاع الاستثنائية التي تشهدها المدينة اليوم تفرض علينا اتخاذ قرارات في إطار القانون لضبط الأمور وتمكين الدولة من التواجد في كل المناطق وفرض هيبة النظام والقانون دون تسويف اومماطلة .

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إلى ذلك أبدى نائب رئيس اللجنة الامنية قائد المحور اللواء الركن سمير الحاج استعدادات الجيش الوطني للتعاون مع الأجهزة الامنية في وضع حد لهذا الإنفلات الأمني من قبل عناصر خارجة عن القانون تسعى إلى إقلاق السكينة العامة ونشر الرعب في أوساط المواطنين .

من جهتهم أكد وكلاء المحافظة اللواء الركن عبد الكريم الصبري لشئون الدفاع والامن و عارف جامل والدكتور عبد الحكيم عون وكذلك قادة الألويةالعسكرية والأجهزة الأمنية استعدادهم للوقوف صفا واحدا للقضاء على الاختلالات التي تفاقم من معاناة المواطنين وتعرض حياتهم للخطر بسبب هذه التصرفات الخارجة عن القانون التي تسيئ إلى أبناء تعز وتاريخهم النضالي ؛ مشددين على أهمية تضافر الجهود ورفع الجاهزية في ظل التحركات المريبة لمليشيات الحوثي الانقلابية والدفع بتعزيزات عسكرية إلى جبهات المواجهة مع الجيش الوطني .

وامس استشهد طفل برصاص العناصر الخارجة عن القانون والتي يتهم المدعو ابو العباس بحمايتها ودعم نفوذها لضرب استقرار تعز.

واستشهد الطفل هاشم عبدالقوي، جراء مهاجمة العناصر الخارجة عن القانون للاحياء السكنية بالجمهوري والسواني وسط مدينة تعز.

وقالت شرطة تعز إن العناصر الخارجة عن القانون هاجمت اقسام الشرطة والنقاط الامنية والاحياء السكنية بالأسلحة الثقيلة، في الوقت الذي تلتزم فيه الحملة الأمنية توجيهات محافظ المحافظ بوقف إطلاق النار.

واثار موقف المحافظ الاخير كثيرا من التساؤلات لاسيما وان قرارات الاجتماع تصب في مصلحة استقرار وامن تعز ، فلماذا رفضها.

كما ان تواجده خارج تعز وتحديدا في العاصمة عدن يجعله بعيدا عن حقائق الاحداث وما تشهده المدينة من توتر امني كبير.

*المخلافي يرد على المحافظ

وتعقيبا على ما صدر من المحافظ من رفض لنتائج وقرارات اجتماع السلطة المحلية واللجنة الامنية بتعز ، وجه وكيل اول محافظة تعز عبدالقوي المخلافي مذكرة رسمية (اطلع عليها مأرب برس) الى محافظ المحافظة شرح فيها اسباب الاجتماع الذي تم واعتبره شمسان مخالف للقوانين وقال انه لم يعلم به او تتم دعوته اليه.

وقال المخلافي مخاطبا شمسان «بحكم تواجدكم خارج المحافظة منذ اكثر من اسبوعين وبناء على بلاغ مدير عام الشرطة بتوتر الاوضاع يوم الخميس وقيام مجاميع ابو العباس بمهاجمة عدة احياء ومحاولة اقتحام قلعة القاهرة والامن السياسي ،ومحاولتنا التواصل معكم الا ان تلفونكم مغلق وبناء على دعوة قائد محور تعز نائب رئيس اللجنة الامنية ؛ فقد تم عقد الاجتماع للوقوف على الوضع الامني المتلهب داخل المدينة وكذا الهجوم الشرس لمليشيات الحوثي شمال المدينة ».

ورد المخلافي على تحميله المسئولية على ما نتج عنه اجتماع امس ، بان احال الامر على المحافظ ، وطلب منه العودة السريعة للمحافظة والوقوف على مجريات الاحداث واتخاذ القرارات المناسبة وتحمل المسئولية الكاملة.

وكان المحافظ حمل المخلافي مسئولية ما خرج به الاجتماع من قرارات واعتبرها مخالفة للدستور ، كما امر بالتقييد بتوجيهاته السابقة القاضية بانسحاب الحملة الامنية ،وهو موقف غريب ينسف كل ما خرج به اجتماع قيادة السلطة المحلية مع اللجنة الامنية الذي توعد الخارجين عن القانون واعطائهم مهلة يوم واحد لتسليم المطلوبين امنيا .

* دعوة للمحافظ

وامس كذلك طالب وكلاء محافظة تعز، محافظ المحافظة نبيل شمسان، بسرعة العودة إلى تعز ومزاولة مهامه من داخل المحافظة .

ووفقا لمذكرة موجهة إلى المحافظ خاطب الوكلاء إياه:" نأمل عودتكم لمباشرة عملكم كمحافظ للمحافظة من مقر المحافظة في تعز وذلك لحاجة المحافظة لتواجدكم وترؤس اللجنة الأمنية وإدارة المشهد عن قرب ".

والوكلاء الموقعين على المذكرة هم: عبدالقوي المخلافي، وعارف جامل، وعبدالحكيم عون، واللواء عبدالكريم الصبري.