شكرا لقرائتكم خبر عن قطر: ما زلنا نسمع أصواتا تصر على أن هناك إمكانية لحل هذه القضية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دعا وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، المجتمع الدولي إلى وضع حد للتصرفات "الآثمة وغير القانونية" التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي تجاه المسجد الأقصى.

وقال الشيخ محمد بن عبد الرحمن، في سلسلة تغريدات على حسابه بموقع "تويتر"، مساء أمس الخميس: إن "ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي من محاولات متواصلة لاقتحام المسجد الأقصى المبارك، كان آخرها اليوم، يعتبر خرقا واضحا للاتفاقيات والشرعية الدولية وقراراتها".

وأضاف: "ندعو المجتمع الدولي لوضع حد لهذه التصرفات الآثمة وغير القانونية تجاه الأقصى".

ما يقوم به الاحتلال الاسرائيلي من محاولات متواصلة لاقتحام المسجد الأقصى المبارك كان آخرها اليوم يعتبر خرقاً واضحاً للاتفاقيات والشرعية الدولية وقراراتها. ندعو المجتمع الدولي لوضع حد لهذه التصرفات الآثمة و غير القانونية تجاه الأقصى.— محمد بن عبدالرحمن (@MBA_AlThani_) ما يقوم به الاحتلال الاسرائيلي من محاولات متواصلة لاقتحام المسجد الأقصى المبارك كان آخرها اليوم يعتبر خرقاً واضحاً للاتفاقيات والشرعية الدولية وقراراتها. ندعو المجتمع الدولي لوضع حد لهذه التصرفات الآثمة و غير القانونية تجاه الأقصى. Advertisements — محمد بن عبدالرحمن (@MBA_AlThani_) April 25, 2019

وتابع: "من الغريب أننا ما زلنا نسمع أصواتا هنا وهناك تصر على الاعتقاد أن هناك إمكانية لحل هذه القضية من دون أن ينال الفلسطينيون حقهم الطبيعي في إقامة دولة مستقلة".

ما يقوم به الاحتلال الاسرائيلي من محاولات متواصلة لاقتحام المسجد الأقصى المبارك كان آخرها اليوم يعتبر خرقاً واضحاً للاتفاقيات والشرعية الدولية وقراراتها. ندعو المجتمع الدولي لوضع حد لهذه التصرفات الآثمة و غير القانونية تجاه الأقصى.— محمد بن عبدالرحمن (@MBA_AlThani_) ما يقوم به الاحتلال الاسرائيلي من محاولات متواصلة لاقتحام المسجد الأقصى المبارك كان آخرها اليوم يعتبر خرقاً واضحاً للاتفاقيات والشرعية الدولية وقراراتها. ندعو المجتمع الدولي لوضع حد لهذه التصرفات الآثمة و غير القانونية تجاه الأقصى. — محمد بن عبدالرحمن (@MBA_AlThani_) April 25, 2019

واقتحم مئات الإسرائيليين، المسجد الأقصى بمدينة القدس الشرقية، صباح أمس الخميس، لليوم الرابع تواليا، بمناسبة عيد الفصح اليهودي. وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس: إن "519 متطرفا اقتحموا المسجد الأقصى صباح الخميس".