الغد المشرق تنشر كلمة "البحسني" خلال افتتاح مشروع النصب التذكاري وساحة شهداء حضرموت

افتتح محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية، اللواء الركن فرج سالمين البحسني، مشروع النصب التذكاري وساحة شهداء حضرموت بساحة العروض بالمكلا ضمن احتفالات المحافظة بالذكرى الثالثة لتحرير ساحل حضرموت .

وأكد محافظ حضرموت، في كلمة له في الحفل، الذي أُقيم بالمناسبة بساحة النصب التذكاري، نقلتها فضائية الغد المشرق، أن الإحتفال بذكرى تحرير المكلا ومديريات ساحل حضرموت في الـ 24 من إبريل يحمل بكل مظاهر الاعتزاز والإكبار ، دلالات لملحمة التحرير من أجل الحرية والاستقلال وبسط الأمن والاستقرار على تراب حضرموت ، كما أنها مناسبة عظيمة ستظل راسخة في الذاكرة التاريخية الوطنية، واستحضار الناشئة والأجيال الجديدة لدلالاتها ولمعانيها العميقة وأبعادها الوطنية التي جسّدت تضحيات قوات النخبة الحضرمية بالمنطقة العسكرية الثانية وقوة التحام أبناء حضرموت دفاعاً عن الحرية.

ونقل اعلام المحافظة عن القائد البحسني قوله : "اننا نقف في هذا اليوم المجيد الذي نقيمه تخليداً لأرواح شهداء حضرموت بمناسبة الذكرى الثالثة للتحرير 24/إبريل 2019 لنفتتح مجسم النصب التذكاري لشهداء أبناء محافظة حضرموت الذين ضحوا بأرواحهم فداءً لتربة حضرموت ومن أجل أن تعيش حضرموت شامخة أبية".

وأضاف المحافظ "اننا بذلك نخلد هؤلاء الشهداء الذين أسهموا في صناعة مجد المحافظة ووضعوا أسس أمنها واستقرارها مخلفين ورائهم ذكرى للأجيال بأن حضرموت قد استحقت منا أن نستشهد من أجلها لأن لا تكون بؤرة لتلك العصابات الإرهابية التي أرادت أن تحول حضرموت إلى وكر لها ومركز انطلاق لعملياتها الإرهابية".