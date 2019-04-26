شكرا لقرائتكم خبر عن زينبية تقتل زوجها القيادي الحوثي بطريقة مرعبة لأنه يقوم بعمل قذر ضد الأطفال (شاهد الصورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قتلت امرأة في محافظة ذمار زوجها الحوثي بعد أيام قليلة من وصوله من جبهات القتال مع الحوثيين بعد ان تأكدت انه يقوم بعمل فاضح وجريمة لا تغتفر تمثلت غي تجنيد الاطفال وارسالهم الى جبهات الموت مقابل مبالغ مالية .

وقال مصدر محلي في المحافظة " أن امرأة في قرية " محضر " بمديرية الحداء " شرق المحافظة قتلت زوجها القيادي الحوثي " محمد حسين قايد كرات " بأكثر من 10 طعنات بالسكين في رقبته وبقية جسده .

وأكد المصدر في تصريح حصري لـ " المشهد اليمني " أن زوجة القيادي الحوثي قامت بلف جثة زوجها بين ملابس كثيرة واستأجرت أحد الباصات وأخبرت صاحب الباص أنها تريد أن تنتقل إلى بيت أهلها ونزلت قبل البيت بمسافة ثم قامت بإنزال الملابس والأدوات .

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وأضاف المصدر " أن زوجة القيادي الحوثي الذي لم يذكر اسمها دفنت زوجها الحوثي وسط حفرة صغيرة اكتشفها رعاة الأغنام خارج القرية أمس السبت .

وقال المصدر " أن الحوثي " محمد كرات " عاد قبل حوالي شهر من جبهة القتال في " حرض " بمحافظة حجة - شمال اليمن - قبل حوالي شهر وبقي في صنعاء ثم شارك في مسيرة الحوثيين الخميس الماضي بميدان السبعين ثم عاد إلى منزله مساء الجمعة الماضية وهي الليلة التي قتل فيها على يد زوجته داخل منزله .

وقال المصدر " أن الحوثي " كرات " كان يقوم بنقل أفراد مسلحين للدفع بهم إلى جبهات القتال مع الحوثيين مقابل حصوله على 10 ألاف ريال من مشرف الحوثيين في المحافظة مقابل كل فرد .

وأضاف المصدر " أنه تم إلقاء القبض على المرأة من قبل الحوثيين في المديرية .