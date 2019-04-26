شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : الحوثيين يتقدمون ويسيطرون على مواقع عسكرية في الضالع ومقتل قائد عسكري كبير بالجيش الوطني "تفاصيل مايحدث الان " والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عقب ساعات من الاشتباكات العنيفة بين مسلحي جماعة الحوثي وقوات الجيش والحزام الامني سيطر الحوثيون على مواقع في منطقة الازارق في محافظة الضالع صباح اليوم الجمعة .

وقتل قائد الكتيبة العاشرة الشيخ يوسف ابو الحارث اثناء الاشتباكات

وقالت مصادر ميدانية لصحيفة عدن الغد ان جماعة الحوثي دفعت بقوة كبيرة قدمت من ماوي بمحافظة تعز واخرى من الحشاء عبارة عن عشرات الاطقم وعليها اعداد كبيرة من المسلحين باتجاه منطقة الازارق وعقب اشتباكات منذ فجر الجمعة تمكنت قوات الحوثي من السيطرة على النقطة الاولى التابعة للواء 33مدرع وبعض المواقع الاخرى في الازارق .

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وأشارت المصادر ان الاشتباكات تدور حاليا في النقطة الثانية للواء 33مدرع مؤكدة ان المليشيات دفعت بقوة كبيرة وبمختلف الاسلحة والمعدات .

ودعا المصدر قيادة التحالف العربي والحكومة الى سرعة امداد المقاتلين في الجبهة ودعمهم وتعزيزهم عقب حشد حوثي غير مسبوق باتجاه منطقة الازارق .