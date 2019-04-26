شكرا لقرائتكم خبر عن خبير فلكي يمني يكشف ماسيحدث في اليمن خلال الايام القادمة ويوجه " رسالة هامة وتحذير لليمنيين " والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف الفلكي اليمني عدنان الشوافي "الخبير الدولي في الفيزياء الفلكية" على صفحته بالفيس بوك عن طقس اليمن و يقول خلال الأيام الماضية تاثرت بلادنا باضطراب طقس نتيجة نشاط منخفض على الجزيرة العربية الا أن أثاره تركز بالرياح و الغبار بدرجة أساسية ونشاط الأمطار الغزيرة، وبحسب بيانات الأقمار الصناعية و نماذج الطقس متوقع تشكل منخفض سطحي على الربع الخالي و منتصف الجزيرة العربية خلال الأيام القادمة، ودخول معظم محافظات اليمن و خاصة الغربية و الوسطى تحت حالة اضطراب طقس و نتيجة لإرتفاع الحمل الحراري على البحر الاحمر وخليج عدن متوقع أن تتميز الحالة القادمة بمعدل أعلى لهطول أمطار غزيرة.مقارنة بالايام الماضية.

تبدا الحالة الماطرة من يوم غدا الخميس 18 أبريل 2019 لتستمر حتى منتصف الأسبوع القادم على الأقل و يكون ذروة هطول الأمطار الجمعة و السبت ومتوقع الهطول على معظم محافظات الجمهورية خلال الأيام القادمة و تتركز الحالة على المرتفعات الجبلية و الهضاب الداخلية من صعدة الى تعز الى ابين و شبوة الى مارب و الجوف حيث متوقع هطول الامطار المتوسطة و الغزيرة المتفرقة التي تكاد تغطي جميع المناطق خلال الايام القادمة، مع توقعات بعض خلايا الامطار مابين الخفيفة والمتوسطة على مناطق من حضرموت والمهرة و المناطق الساحلية الجنوبية والغربية مع الاشارة الى نشاط بعض الرياح الذي تثير الغبار و الاتربة خصوصا باب المندب والسواحل الغربية وتعمل على اضطراب الموج خلال الايام القادمة و كذلك نشاط الرياح و الغبار يستمر على المناطق الصحراوية.

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تنويه

الأمطار الرعدية الغزيرة تسببب السيول لذلك ننوه الى الاحتماء من الأمطار الرعدية والابتعاد عن بطون الاودية ومجاري السيول، كما نحذر السائقين من إنخفاض الرؤية الأفقية والانزلاقات للتربة والصخور في الطرقات الجبلية الناتجة عن الأمطار او تدني الرؤية بسبب الغبار .

نشير الى ان مخاطر هطول أمطار رعدية غزيرة متفرقة متوقع هطولها على جميع النطاقات و المناطق المذكورة دون استثناء الا اننا ننوه بتركيز من تاثيراتها على المدن الرئيسية و نخص بالذكر صنعاء و ذمار كونها مدن شبه مستوية و مزدحمة و كذلك إب والجبين لهطول شديد، كما ندعو الى متابعة نشرات وأخبار الطقس.