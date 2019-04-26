محافظ الحديدة: الأمم المتحدة تعمل على إنقاذ الحوثيين الموالين لإيران

أكد محافظ محافظة الحديدة الحسن طاهر، أن الأمم المتحدة تعمل على إنقاذ الحوثيين الموالين لإيران، فكلما اقتربت نهايتهم وهزيمتهم تقوم الأمم المتحدة بالضغط على الدول الكبرى لإنقاذ مليشيا الحوثي من الهزيمة.

وأشار في تصريحات نشرها "العين الإخبارية" - تابعه "الخليج 365" - إلى أن الحكومة اليمنية تنتظر -منذ شهور- إعلانا من الأمم المتحدة بفضح الجهة المعرقلة لاتفاق ستوكهولم، رغم تصعيد المليشيا الحوثية المستمر.

طاهر تصريحات القادة الحوثيين عن عدم وجود بند في اتفاق السويد يجبر مسلحيهم بالانسحاب من الحديدة بـ"الخرف"، معتبراً الأمر تهرباً ممنهجاً ومتعمداً من الالتزامات الدولية.

وشدد محافظ الحديدة، على ضرورة تسليم السلطة الأمنية والعسكرية للسلطة الشرعية، وفق بنود الاتفاق.

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واتهم محافظ الحديدة مليشيا الحوثي بأنهم يسوفون ويختلقون الأعذار، مستنكراً صمت الأمم المتحدة إزاء انتهاكات الحوثيين ضد المدنيين العزل وخرق الاتفاقيات الموقعة في السويد وعدم الالتزام بتنفيذها.

بعيدون عن السلام

ويرى محافظ الحديدة أن "الانقلابيين الحوثيين يؤكدون يوماً بعد آخر أنهم بعيدون عن أية التزامات أو تعهدات، ويثبتون للعالم بأسره بأنهم أبعد ما يكونون عن السلام، أو حتى مجرد التفكير فيه.

وقال "مماطلات عناصر المليشيا السلاليين في تنفيذ اتفاق السويد، وتهربهم من التزاماتهم لم تأتِ بجديد، بقدر ما أكدت الحقيقة الماثلة أمام الجميع، وهي أن الحوثيين لا يؤمن جانبهم، ولا يمكن الوثوق بهم، أو إبرام المعاهدات والاتفاقات معهم، لأنهم ببساطة غير ملتزمين بها، ولا في نيتهم تطبيقها".