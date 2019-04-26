قائد عسكري: المبعوث الأممي "يبيع الوهم" والحسم هو العلاج الوحيد

أكد رئيس أركان المنطقة العسكرية الخامسة العميد عمر جوهر، التي تقع مدينة الحديدة في نطاقها، أن المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيت "يبيع الوهم"، حسب قوله.

وطالب العميد جوهر الأمم المتحدة والحكومة الشرعية والتحالف بموقفٍ حازم، لأن الواقع على الأرض يؤكد أن الانقلابيين يرفضون تنفيذ بنود اتفاقية ستوكهولم، رغم مضي وقتها المزمن والمتفق عليه، ويدوسونها بالاختراقات اليومية التي تؤكد كفرهم بالسلام وبكل العهود والمواثيق.

وأكد في تصريحات - رصدها "الخليج 365" أن جماعة الحوثي الانقلابية تعودت على سفك الدماء والقتل، ولا تراعي المدنيين أو المصلحة العامة.

وقال العميد جوهر، وفق موقع "العين الإخبارية"، إن مليشيا الحوثي جماعة عنصرية، نشأت على العنف وتربت عليه، والقتل والعنف والتخريب والترهيب جزء من عقيدتها الباطنية ومناهجها الطائفية، ومن شب على شيء شاب عليه.

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وأضاف "لا يمكن أن يستجيب الحوثيون لداعي السلام، أو أن يصغوا إلى صوت الحق والعدل وضمير الإنسانية، فهم ليسوا جماعة تحمل مشروعاً وطنياً جامعاً.. ولا تهمهم الإنسانية أو صلاح البلد، إنما يهمهم الاستعلاء والتسيد والكبر على الشعب باسم الدين والوصية المزعومة".

يكفرون بالسلام

وخلص القائد العسكري إلى أنه من سابع المستحيلات أن تنفذ المليشيا الحوثية اتفاقية ستوكهولم، أو أية عهود أو مواثيق واتفاقيات، مرجحاً أن يكون الحسم العسكري هو العلاج الوحيد مع هذه الجماعة الدموية العنصرية.