قتلى وجرحى من الحوثيين جراء غارات استهدفت تعزيزاتهم بالضالع وتعز

قتل وجرح العشرات من الحوثيين جراء استهداف مقاتلات التحالف العربي، تعزيزات ومواقع لمليشيا الحوثي المدعومة من إيران، في محافظتي تعز والضالع.

وذكرت مصادر عسكرية وفقاً لما نشرته "العين الإخبارية"، أن غارتين جويتين لمقاتلات دكت تحصينات وتعزيزات قتالية للحوثيين في جبهة "العود" شمالي محافظة الضالع.

وأسفرت الغارات عن تدمير دورية حوثية تقل مضادا للطيران في جبل العود الأعلى، بينما دكت الأخرى تجمعا لمقاتلي المليشيا في محيط بيت الشرجي، ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى الجرحى بصفوف الانقلابيين، طبقا للمصادر.

وفي تعز، استهدفت مقاتلات التحالف العربي بـ6 غارات جوية تجمعات وتعزيزات ميلشيا الحوثي في منطقة "ورزان" التابعة لمديرية دمنة خدير جنوبي محافظة تعز.

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وطبقا لبيان وزارة الدفاع اليمنية، فقد استهدفت الغارات تعزيزات قتالية للحوثيين كانت في طريقها لمواقعها في خطوط التماس والمواجهات بجبهة كرش والقبيطة.

ودمرت مقاتلات التحالف خلال الغارات عددا من الدوريات التي كانت تقل أفرادا وأسلحة تابعة لمليشيا الحوثي، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى بصفوفهم، وفقا لمصادر.

ودفعت مليشيا الحوثي الانقلابية بقوات كبيرة إلى تخوم المناطق المتاخمة لجنوب اليمن في محاولة لفتح جبهات ظلت متوقفة لسنوات مستغلة التهدئة غير المعلنة للجيش اليمني تمهيدا لعملية السلام.