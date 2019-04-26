هل يشعل النفط حربا بالخليج...ايران تتوعد السعودية والامارات .. وتهدد بالرد .

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عدن - ياسمين التهامي - هددت إيران مجددا بالتصدي لمنعها من تصدير نفطها بعد القرار الأمريكي الأخير بعدم تجديد الاستثناءات التي منحتها واشنطن لعدد من الدول بعد العقوبات التي أعلنتها الأخيرة ضد طهران.
ونقلت وكالة تسنيم عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي قوله الخميس إن طهران "لن تسمح لأي دولة بإحلال مبيعاتها النفطية في السوق العالمية".
وأوضح موسوي بالقول: "جمهورية إيران الإسلامية لن تسمح لأي دولة بأن تحل محل إيران في سوق النفط"، مؤكدا أن "أمريكا والدول الداعمة لها تتحمل تداعيات ذلك".
وجدد المتحدث الإيراني إدانة موقف السعودية والإمارات في دعم فرض عقوبات على صادرات النفط الإيراني، معتبرا ذلك "دليلا على التبعية العمياء لأمريكا وجهلهما بعواقب هذا الإجراء".
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