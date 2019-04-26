شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل "6” سعوديين في تعز ومصادر تكشف السبب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قُتل ستة خبراء ألغام سعوديين، وأصيب شخص، أمس الخميس؛ إثر انفجار بمخزن للألغام، بمحافظة تعز جنوب غربي اليمن. وأوضح مشروع "مسام" السعودي لنزع الألغام في اليمن، عبر موقعه الإلكتروني، أن "6 خبراء من الفرق 26 و30 مسام، قتلوا (الخميس)، في (مدينة) المخا بتعز، بانفجار ضخم هز مخزن تجميع مخلفات الألغام والقذائف". وأضاف أن "سائق الفريق 30 مسام، أصيب بجروح خطيرة"، مشيرا أن الحادث وقع أثناء عمل الفريق بتجميع ألغام وقذائف، حيث حدث الانفجار في المخزن المخصص لها مما أدى إلى تدميره. وفي وقت سابق من أبريل/نيسان الجاري، أعلن برنامج "مسام"، نزع 55 ألف لغم وعبوة باليمن خلال العام 2018. وفي يونيو/ حزيران 2018، أطلق "مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية" (سعودي حكومي)، مشروع "مسام" لنزع الألغام باليمن. وبين عامي 2015 و2016، خلفت الألغام أكثر من ألف و500 قتيل ومصاب في اليمن، حسب تصريحات سابقة لـ"عبد الله الربيعة"، المشرف العام على المركز السعودي. وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي جماعة "الحوثي" المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014. ومنذ مارس/ آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، تقوده الجارة السعودية ، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين، في حرب خلفت أزمة إنسانية حادّة هي الأسوأ في العالم، وفقا لوصف سابق للأمم المتحدة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل "6” سعوديين في تعز ومصادر تكشف السبب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.