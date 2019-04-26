المهجمي: الهلال الإماراتي هو المنقذ الأول في الساحل الغربي

قال الناطق باسم ألوية العمالقة، مأمون المهجمي، إنه «لا يخفى على الجميع أن الهلال الأحمر الإماراتي هو المنقذ الأول في الساحل الغربي".

وبين المهجمي أن الهلال الإماراتي هو من يحمل أكسجين الحياة العاجل لإنقاذ أرواح الأطفال والنساء من أبناء الحديدة، وهو أول من يصل عندما يشتد بهم ألم الجوع والعطش، ويقدم المساعدات العاجلة حتى في المناطق غير الآمنة، وبفضل الهلال الأحمر الإماراتي تم تطبيع عودة الحياة في معظم المناطق المحررة».

وأضاف، في تصريح نشرته صحيفة «البيان» - الصادرة اليوم الجمعة - الخليج 365" - "إن الميليشيا لا تزال مستمرة في ممارسة الانتهاكات والقصف على الأحياء السكنية في الحديدة والمديريات المحررة، وقد كان لمدينة التحيتا النصيب الأكبر من القصف الحوثي، تليها مدينة حيس في المرتبة الثانية والدريهمي والجبلية ومنظر والفازة".

وأضاف المهجمي: يستمر مخطط الميليشيا الإجرامي البشع في الانتهاكات المختلفة، ومنها استغلال الهدنة في زراعة المزيد من الألغام والعبوات الناسفة التي حصدت الكثير من أرواح المدنيين بينهم نساء وأطفال، وتسببت في كارثة إنسانية بحق أبناء الساحل الغربي، حيث أصبحت معظم الطرقات مقطوعة لا يستطيع المواطنون المرور منها بفعل الألغام الحوثية، وكذلك هناك عشرات المزارع التي حوّلتها الميليشيا من حقول تجود بالخير والمحاصيل الزراعية إلى حقول ألغام يختبئ الموت في كل متر مربع منها.

وأشار إلى أن الأشقاء في دول التحالف العربي يبذلون جهداً جباراً ويقدمون لليمن إسناداً أخوياً وتضحية إنسانية متميزة.