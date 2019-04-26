فساد حوثي يُهدد بقاء شركة «كمران»

دخلت شركة "كمران" منذ الانقلاب الحوثي في دوامة من التعثر والتخبط الذي تمارسه الإدارة التي عينها الحوثيون، وهو ما يهدد بقاءها؛ نتيجة السياسيات الإدارية والمالية والتسويقية الخاطئة، واستشراء الفساد في الشركة.

وقالت مصادر صحيفة، إن 3 من مديري شركة «كمران» للصناعة والاستثمار؛ وهي شركة مساهمة كبرى مختلطة بين القطاعين (العام والخاص)، قدموا استقالاتهم، على خلفية استشراء فساد ميليشيات الحوثي الإرهابية؛ لنهب الشركة، في أكبر عملية للانقلابيين لسرقة قطاع إيرادي مهم. وحسب «سكاي نيوز عربية»، فقد قالت مصادر مطلعة: إن قيادات المتمردين الحوثيين مضت في نهب أصول الشركة، التي تأسست عام 1963 تحت مسمى شركة التبغ والكبريت الوطنية «كمران».

وسبقت الاستقالات الثلاث الأخيرة استقالات أخرى، لكل من مدير الشؤون المالية، ومدير الخدمات والتسويق، ومدير الحسابات. وتوقف مصنع الشركة عن الإنتاج وتم إغلاق محال البيع بالجملة، بعد تخلف المسؤولين الحوثيين عن الشركة عن تقديم الوثائق والمستندات المطلوبة من الحكومة الشرعية؛ للإفراج عن شحنات من التبغ المستورد عبر ميناء عدن.

وقابل التدمير الممنهج من قبل قيادات الشركة المعينة من قبل الحوثيين للشركة، ازدهار سوق السجائر المهربة، التي انتشرت بشكل واسع، كونها تدر أرباحاً كبيرة تثري جيوب قيادات الانقلاب.

وسعى المتمردون الحوثيون، بحسب مصادر في الشركة، إلى إبرام اتفاق مع تجار مواليين لهم؛ لتوفير كميات من التبغ المهرب منخفض الجودة، بدلاً من تقديم المستندات اللازمة للإفراج عن شحنات الشركة من التبغ في ميناء عدن.