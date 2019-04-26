إيرانيون يُشرفون على شبكة حوثية للرقابة على الاتصالات

أفادت مصادر إعلامية، بأن خبراء من إيران يشرفون على شبكة حوثية تراقب الاتصالات والانترنت.

وكشفت مصادر في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات اليمنية، التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثي الانقلابية في صنعاء، عن وجود شبكة خاصة بالميليشيات، مهمتها إدارة عمليات الرقابة، والتنصت على الاتصالات الخاصة بالمواطنين اليمنيين.

ونقلت مواقع إخبارية محلية عن المصادر، أن تلك الشبكة تتكون من مجموعة من الكوادر، الذين تم تدريبهم في طهران وبيروت في فترة ما قبل اجتياح الميليشيات الحوثية للعاصمة صنعاء، على أيدي خبرات إيرانية، وأخرى من «حزب الله» اللبناني.

وتتركز مهمتهم على عمليات التنصت والرقابة على الإنترنت، ومهام اختراق الحسابات البريدية والحسابات على شبكات التواصل الاجتماعي، وبالذات الخاصة بالناشطين والإعلاميين والتبليغ عنها.

وأكدت المواقع أن ثمة خبراء إيرانيين يتواجدون حالياً في العاصمة صنعاء؛ حيث يتولون أيضاً الإشراف على العمليات التي تنفذها الشبكة الخاصة بعمليات الرقابة على الاتصالات