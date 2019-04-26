شكرا لقرائتكم خبر عن هادي يباغت الجميع ويوجه أقوى ضربة للإمارات بعقد هذه الصفقة الرهيبة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعتبر المحلل الاقتصادي عبد العليم درعم الواسعي ان توقيع الاتفاقية اليمنية الصينية تعد اكبر ضربة وجهها الرئيس هادي لدولة الامارات العربية المتحدة العضو القوي في التحالف العربي مع السعودية لاستعادة الشرعية. واوضح الواسعي في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي إن الصين ليست لديها اطماع توسعية وزرع الفتن بين ابناء المحافظات اليمنية في الجنوب ، بل انها تنظر الى الامر من جانب اقتصادي بحت وربما تكون اكثر فائدة لليمنيين من دولة الامارات التي ستهتم باغراء بعض المرتزقة لشراء ذممهم وحرمان اليمنيين من الاستفادة من هذا المورالهام .

وكان وزير الصناعة والتجارة الدكتور محمد الميتمي قد وقع" اليوم الخميس" مع نائب رئيس اللجنة الوطنية للإصلاح والتنمية الصيني مي نينج، على مذكرة تفاهم لانضمام اليمن لطريق الحرير.



وذكرت وكالة" سبأ" أن الانضمام يؤسس لعلاقة استراتيجية جديدة بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية والسياسية والثقافية والعلمية والتكنولوجية.



وأشارت إلى أن الانضمام سيحيي العلاقة التجارية التاريخية بين اليمن والصين باعتبار ان اليمن كانت من اقدم الدول عبر التاريخ المنخرطة ضمن طريق الحرير.

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