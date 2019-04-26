شكرا لقرائتكم خبر عن زعيم كوريا الشمالية يهدي الرئيس الروسي ”قوة روحه”.. وردة فعل غير متوقعة من “بوتين” شاهد "الفيديو " والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قام الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون هدية للرئيس الروسي فلاديمير بوتن، عبارة عن سيف، قائلا إنه يجسد قوة روحه.

وخلال حفل استقبال على شرف الضيف الكوري الشمالي، قدم كيم السيف إلى بوتن، قائلا:” عندما لم تكن الأسلحة الحديثة موجودة، استخدموا مثل هذه السيوف.. هذه هدية أعددتها من أجلك، فالسيف يجسد قوة روحي وروح شعبنا الذي يدعمك”. ومن جانبه، شكر بوتن زعيم كوريا الشمالية، لكنه قدم له في المقابل عملة معدنية رمزية لشراء السيف، لأنه حسب التقاليد الروسية، فإن تقديم السيوف والسكاكين كهدايا يعد من قبيل الفأل السيء. Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر زعيم كوريا الشمالية يهدي الرئيس الروسي ”قوة روحه”.. وردة فعل غير متوقعة من “بوتين” شاهد "الفيديو " لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.