شكرا لقرائتكم خبر عن كشف المخابئ السرية لـ ” القات ” بجازان والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - نجحت قوات الأفواج الأمنية في منطقة جازان، من مواجهة آفة القات والحد من تهريبه إلى مختلف المناطق بشكلٍ ملحوظ، بعدما تم الكشف عن المخابئ السرية في المركبات التي يحاول عن طريقها مهربو القات إدخاله إلى مختلف المناطق.
ويحاول مهربو القات إخفاءه في مواقع عدة كشفتها القوات، ومنها داخل طبلون المركبة، وأسفل الأدراج والمراتب وديكورات الأبواب، أو حتى في الجزء الخارجي من المركبة، في مواقع عدة من هيكل السيارة أو العجلة الاحتياطية.
وفي السياق نفسه، تنتشر نبتة القات في مزارع كثيرة بجبال منطقة جازان، ويتم بيعها على متعاطيها، ولكن يكثر تهريب صنفها الذي يزرع في اليمن، ومحاولة إدخالها إلى المملكة.
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