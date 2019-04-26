شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد "صورة" للبطل المغوار الذي يدافع عن كرامة اليمنيين وقد بلغ من العمر عتيا .. "حمل سلاحة وشد العزم نحو جبهات القتال "شاهد صورة من يكون " والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشر المركز الإعلامي لمقاومة آل حميقان بمحافظة البيضاء صورة لاحد كبار السن وهو يحمل سلاحة متوجها الى جبهة القتال Advertisements وعلق الناشط عبدالرقيب الاباره على الصورة بقولة « ام هذا البطل المغوار يحرس كرامتنا وقد بلغ من العمر عتيا » وشهدت الصورة انتشارا واسع على مواقع التواصل الاجتماعي ، حيث قال الناشطين ان هذة الصورة تمثل الوجه الحقيقي للانسان اليمني الذي يدافع عن كرامته وارضه وعرضه حتى الموت ، ولا يمنعه من ذلك اي معوقات حتى لو كانت كبر السن

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