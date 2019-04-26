""الخليج 365" " ينشر الحقيقة كاملة لحريق قاعة المجلس المحلي بسيئون "شاهد صور جديدة"

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عدن - ياسمين التهامي - اندلع حريق، الخميس، بقاعة مبنى المجلس المحلي لمديرية سيئون، في محافظة حضرموت، شرقي اليمن، بسبب التماس كهربائي؛ دون وقوع أي أضرار بشرية.
وتدخلت قوات الدفاع المدني لإخماد الحريق في وقت قياسي دون وقوع أي أضرار بشرية، وعزلت النيران لمنع وصول الحريق لمكتب إدارة الجوازات في ذات المبنى.
وذكر مصدر محلي، أن مدير عام مديرية سيئون "محمد العامري" شكل لجنة للتحقيق في ملابسات الحريق والأسباب التي أدت إلى وقوعه، والرفع بمقترحات لتطوير جوانب السلامة من الحرائق في المبنى.
يذكر أن حريقاً نشب في ذات المبنى في العام 2013م والتهم أرشيف المجلس المحلي بمديرية سيئون.
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