شكرا لقرائتكم خبر عن في تطورات طارئة ...محمد علي الحوثي يصل هذه المحافظة لقيادة المعارك ومصادر تكشف مخطط خطير والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - قال مصادر محلي بأن أبرز قيادات الإنقلاب تتوافد إلى محافظة المحويت وعلى رأسهم القيادي الحوثي محمد علي الحوثي.
وبحسب المصادر فإن قيادات مليشيا الحوثي تدير جبهات القتال في حجة الحديدة من المحويت والذي أصبحت منطلق لتعزيز الجبهات في هذه المحافظتين.
وأضافت بأنه وخلال شهر استحدثت مليشيا الحوثي في المحويت معسكرين للتدريب في مديريتي بني سعد والخبت، كما تقوم بحشد مقاتلين وتجهيزهم في الوقت الذي تقف قوات الشرعية في أطراف مدينة الحديدة وفي مثلت عاهم التابعة لمحافظة حجة احتراما لأتفاق وقف إطلاق النار الذي حدث في استكهولم.
وأكدت بأن كل التفهامات والمفاوضات السياسية مع الحوثي ليست إلا هدايا ومنح فرص لإعادة ترتيب صفوفهم ليتمكنوا من جديد.
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