شكرا لقرائتكم خبر عن في تطورات طارئة ...محمد علي الحوثي يصل هذه المحافظة لقيادة المعارك ومصادر تكشف مخطط خطير والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال مصادر محلي بأن ‏أبرز قيادات الإنقلاب تتوافد إلى محافظة ‎المحويت وعلى رأسهم القيادي الحوثي محمد علي الحوثي.

وبحسب المصادر فإن قيادات مليشيا الحوثي تدير جبهات القتال في ‎حجة ‎الحديدة من المحويت والذي أصبحت منطلق لتعزيز الجبهات في هذه المحافظتين.

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وأضافت بأنه و‏خلال شهر استحدثت مليشيا الحوثي في ‎المحويت معسكرين للتدريب في مديريتي بني سعد والخبت، كما تقوم بحشد مقاتلين وتجهيزهم في الوقت الذي تقف قوات الشرعية في أطراف مدينة الحديدة وفي مثلت عاهم التابعة لمحافظة ‎حجة احتراما لأتفاق وقف إطلاق النار الذي حدث في ‎استكهولم.

وأكدت بأن ‏كل التفهامات والمفاوضات السياسية مع ‎الحوثي ليست إلا هدايا ومنح فرص لإعادة ترتيب صفوفهم ليتمكنوا من جديد.