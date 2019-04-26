شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : اندلاع اشتباكات عنيفة في جبهة الزاهر بالبيضاء والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - تدور في هذه اللحظات اشتباكات عنيفة بين أبطال مقاومة آل حميقان بمديرية الزاهر من جهة وبين مليشيات الحوثيهالمدعومة من ايران الصفوية من جهة أخرى .
وذلك محاولة لتقدم لاستعادة موقع “الاريل” الاستراتيجي في منطقة “قربه” أحد عزل مديرية الزاهر الذي خسرته في معركة يوم أمس بعد تحريره من قبل أبطال المقاومة .
في حين محاولة تقدمها تشتد عمليات القصف بشكل هستيري وجنوني و عنيف بكافة الدبابات و المدفعية الثقيلة و عربات pmp و قذائف الهاون من مواقعها ( جبل الجماجم وجبال مطله على مناطق قربه و الغيلمه ) وكذلك قصف بسلاح للصواريخ الكاتوشا من مواقعها ب مديريتي الطفة و ذي ناعم )
بشكل مباشر على قرى ومناطق الأهله بالسكان و على مواقع أبطال المقاومة بمنطقة الحبج أحد عزل مديرية الزاهر آل حميقان محاولة منها في استعادة موقع “الاريل” الاستراتيجي .
مما تسبب القصف الهمجي و العنيف بعض المنازل و حالات هلع و رعب و ارهاب الاطفال و النساء .
وما زال الأهالي تستغيثوا بالقيادة الحكومة و قيادة دول التحالف العربي بمساندت أبطال المقاومة ودعمهم بالسلاح و الطيران لوقف تقدم الترسانة الإجرامية للمليشيات المدعمه بالأسلحة الثقيلة و المدعومة من إيران الصفوية و التي تستهدفهم بشكل مباشر .
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل : اندلاع اشتباكات عنيفة في جبهة الزاهر بالبيضاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.