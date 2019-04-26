شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : اندلاع اشتباكات عنيفة في جبهة الزاهر بالبيضاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تدور في هذه اللحظات اشتباكات عنيفة بين أبطال مقاومة آل حميقان بمديرية الزاهر من جهة وبين مليشيات الحوثيهالمدعومة من ايران الصفوية من جهة أخرى .

وذلك محاولة لتقدم لاستعادة موقع “الاريل” الاستراتيجي في منطقة “قربه” أحد عزل مديرية الزاهر الذي خسرته في معركة يوم أمس بعد تحريره من قبل أبطال المقاومة .

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في حين محاولة تقدمها تشتد عمليات القصف بشكل هستيري وجنوني و عنيف بكافة الدبابات و المدفعية الثقيلة و عربات pmp و قذائف الهاون من مواقعها ( جبل الجماجم وجبال مطله على مناطق قربه و الغيلمه ) وكذلك قصف بسلاح للصواريخ الكاتوشا من مواقعها ب مديريتي الطفة و ذي ناعم )

بشكل مباشر على قرى ومناطق الأهله بالسكان و على مواقع أبطال المقاومة بمنطقة الحبج أحد عزل مديرية الزاهر آل حميقان محاولة منها في استعادة موقع “الاريل” الاستراتيجي .

مما تسبب القصف الهمجي و العنيف بعض المنازل و حالات هلع و رعب و ارهاب الاطفال و النساء .

وما زال الأهالي تستغيثوا بالقيادة الحكومة و قيادة دول التحالف العربي بمساندت أبطال المقاومة ودعمهم بالسلاح و الطيران لوقف تقدم الترسانة الإجرامية للمليشيات المدعمه بالأسلحة الثقيلة و المدعومة من إيران الصفوية و التي تستهدفهم بشكل مباشر .