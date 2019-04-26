شكرا لقرائتكم خبر عن الطفلة اليمنية ”ماريا قحطان” أحد نجوم ”ذافويس”.. هذا ما حدث لها امس في طريقها من صنعاء إلى يافع واحزن الكثير والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - نجح معارضون لحفل فني كان مقررا للطفلة ماريا قحطان احيائه بمنطقة يافع في الغائه.



وكان مقررا للطفلة الوصول من صنعاء الى يافع امس لاحياء حفل فني في مستهل افتتاح مول تجاري جديد. Advertisements

وعلى نحو غير متوقع ابدت اطراف مناوئة معارضتها للامر وقالت ان الامر مخالف لعادات وتقاليد المنطقة. وتحت ضغط الاصوات المعارضة اضطرت ادارة المول الى الغاء الحفل.

وقد أحدث تصرف المناوئين لحفل الطفلة قحطان-نجمة برنامج ذافويس للأطفال- صدمة وحزن في أوساط اليمنيين كونه تصرف غير لائق وبعيد كل البعد عن العادات والتقاليد اليمني التي تعطي الفن والإبداع ما يستحقه من الاحترام والاهتمام.



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