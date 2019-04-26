شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان : استسلام جماعي للحوثيين في هذه الجبهة المشتعلة بينهم قائد لواء (صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ألقت قوات الجيش الوطني والمقاومة مسنودة بالحزام الأمني في محافظة الضالع اليوم الخميس، القبض على سرية حوثية متكاملة كانت تحاول التسلل إلى منطقة الفاخر بالعود في محافظة الضالع.

وقال مصدر عسكري أن أكثر من 20 حوثياً ألقي القبض عليهم وسلموا أنفسهم للجيش والمقاومة في بيت الشرجي بجبهة العود بينهم العميد يحيى الكبسي قائد اللواء 912 مشاة و?ضباط آخرين برتب متفاوتة بين رائد ونقيب.

وفي جبهة مريس قتل أكثر من ?? حوثياً في استهداف مدفعية الجيش الوطني والمقاومة لتجمع للمليشيات الإنقلابية في يعيس شمال مريس قبل ظهر اليوم.