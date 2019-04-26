شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالفيديو الفنانة مريام فارس .. تتعرى امام المشاهدين من اجل رقصه قومي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تعرّضت الفنانة اللبنانية ميريام فارس، لانتقاداتٍ حادةٍ من قبل متابعيها، بسبب الفيديو الأخير الذي نشرته عبر حسابها الشخصي على “إنستغرام”. وأطلّت ميريام على متابعيها في الفيديو، مرتديةً ملابسها، وإذا بها فجأةً تخلع الجزء الأعلى لتعلمهم رقصة جديدة، قدّمتها أول مرة في فيديو كليب أغنيتها الأخيرة “قومي”. وأثار هذا المقطع غضب جمهورها، بسبب كشف ميريام عن بطنها بالكامل، لكي تشرح لهم كيفية تنفيذ الرقصة، مؤكدين أن تصرفها غير مبرر تمامًا، وأنه كان من الممكن أن ترتدي ملابس تتناسب مع الرقصة قبل وقوفها أمام الكاميرا.

ومن بين التعليقات التي جاءت على الفيديو: “طب شو المغزا من الرقصة كلها ورفعت البلوزة؟”. وقالت أخرى: الله يهديكي ترا ممكن إنك تغني من غير خلع هدومك”. يُذكر أن الفنانة اللبنانية طرحت أغنيتها الجديدة “قومي” منذ أيام، وذلك بعد غياب فترة طويلة عن السّاحة الفنية لظروف مرضية لم تكشف عن تفاصيلها، ما أثار حيرة جمهورها، ومحبيها. وتعرّضتْ فارس فور طرح الكليب، لموجة من الانتقادات من متابعيها وجمهورها، وصلتْ إلى حد اتّهامها بالعنصرية، تجاه أصحاب البشرة السمراء، حيث اعتمدتْ على تغيير لون بشرتها، والرّقص بطريقة تقترب من الرقصات الإفريقية، ما اعتبره كثيرون، يمسّ بعض الفئات بطريقة سلبية.