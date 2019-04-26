توزيع مساعدات نقدية للأسر النازحة في لحج

دشن مدير عام مديرية كرش - القبيطة بلحج، عماد غانم صباح اليوم توزيع لثلاث مائة وسبعين سلة مواد صحية ومساعدة نقدية بواقع 73ألف ريال للاسرة الواحدة لثلاث مئة وثمانية وسبعون اسرة نازحة في منطقة الدبي في الشريجة ومائة حالة صحية للمواطنين المستضيفين والمقدمة من منظمة العمل لمكافحة الجوع.

وتزامنا مع عملية التدشين عقد مدير عام المديرية لقاء بعدد من المواطنين والوجاهات الاجتماعية في المنطقة عصر اليوم بحضور الشيخ والقيادي في مقاومة القبيطة طلال القليعي لتلمس والاطلاع علئ هموم وقضايا مواطني المنطقة.

و استمع المدير العام الى جملة من القضايا واهمها حاجة المواطنين الى تشغيل الوحدة الصحية في المنطقة ذات المبنى الجديد والتي تحتاج الى مدها بالعلاجات.

واكد لهم المدير العام بهذا الجانب بانه تم الاتفاق مع نفس المنظمة بدعمها بالعلاجات الطبية وحاجة المنطقة الى مبنى مدرسي وتاهيل بئر في المنطقة الى مشروع مياه وهنا اكد المدير العام بانه تم الاتفاق مع المنظمة بتاهيلها كما طرح المواطنين عدم وصول مخصص الغاز المنزلي بطريقة منتظمة، مؤكدا بان كمية المنطقة تصرف للوكيل وتم اضافة وكيل اخر من قبل مكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة ومندوب شركة الغاز بلحج والزموهم يغطو بنفس المنطقة مطالبا المواطنين بالابلاغ كتابيا لمثل هذه القضايا ليتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المتلاعبين بحقوق المواطنين . كما طرح المواطنين واعيان ووجاهات المنطقة مطالبتهم باصلاح طريق إلب _ الدبي رص ورصف وهي الشريان الوحيد ل750أسرة والتي وعد المدير العام بادراجها ضمن خطة المديرية المقدمة للمنظمات والاشغال العامة .