العثور على ألغام بحرية في البحر الأحمر "تفاصيل"

عثرت القوات البحرية التابعة للمنطقة العسكرية الخامسة في الجيش اليمني على عدد من الألغام البحرية التي زرعتها الميليشيات في البحر الأحمر قبالة شواطئ محافظة حجة.
وأوضحت مصادر عسكرية أن عملية مسح واسعة قامت بها قوات الجيش بحثا عن الألغام التي زرعتها الميليشيات في شواطى منطقة مرسى حبل التابعة لمديرية عبس والتي تم تحريرها مؤخرا.
وكانت ميليشيات الحوثي اتخذت من هذه المنطقة نقطة انطلاق لزراعة الألغام البحرية في المياه الإقليمية اليمن، بما يهدد سلامة وأمن الملاحة في البحر الأحمر.
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