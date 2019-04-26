تعرف على مواعيد رحلات الطيران اليوم الجمعة

نشرت الخطوط الجوية اليمنية مواقيت الرحلات من مطار عدن الدولي اليوم الجمعة. ◾رقم الرحله : 601.

خط الرحله :

القاهره- عدن.

الاقلاع :0200 بعد منتصف الليل. (توقيت القاهره) الوصول: 0630 صباحا. ◾رقم الرحله : 854.

خط الرحله : عدن - مومباي.

الاقلاع :08:00 صباحا. الوصول: 14:30 ظهرا. ◾رقم الرحله : 855

خط الرحله :

مومباي- عدن.

الاقلاع :16:00 مساء. (توقيت مومباي) الوصول: 17:30 مساء. ◾رقم الرحله : 506.

خط الرحله :

عدن- جده.

الاقلاع :09:00 صباحا. الوصول: 11:00 ظهرا. Advertisements ◾رقم الرحله : 507.

خط الرحله :

جده- عدن.

الاقلاع : 12:00 ظهرا. (توقيت جده) الوصول: 14:00 ظهرا. ◾رقم الرحله : 600.

خط الرحله :

عدن- القاهره.

الاقلاع : 15:00عصرا . الوصول: 17:30 مساء. ◾رقم الرحله : 607.

خط الرحله :

القاهره- سيئون

الاقلاع :05:00 صباحا . (توقيت القاهره) الوصول: 09:30 صباحا. ◾رقم الرحله : 606.

خط الرحله :

سيئون- القاهره.

الاقلاع :10:30 صباحا. الوصول: 13:15 ظهرا.

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