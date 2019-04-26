القصة الكاملة لمحاولة اغتيال قائد عسكري بعدن

رقد في غرفة العناية المركزة بمشفى أطباء بلا حدود القائد العسكري الجنوبي العقيد ركن بحري مهدي سالم الباني العولقي متأثرا بإصابته جرى محاولة اغتيال فاشلة استهدفته ظهر يوم امس بوحدة وديع حداد (عمائر الجيش) بمديرية المنصورة بمحافظة عدن .

وقال أقارب العقيد ركن بحري مهدي سالم الباني العولقي ان العقيد مهدي سالم الباني العولقي

خرج من منزله الكائن في وحدة وديع حداد (عمائر الجيش) بالمنصورة الواقع بالقرب من سـوق الخضار لشراء بعض الاحتياجات وعند خروجه من المنزل متوجها الى السوق اعترضت طريقة سيارة لون فضي باص صغير على متنها شاب يرتدي لباس مدني حيث قام سائق الباص بمحاولة دهس العقيد الباني .

وبحسب أقارب العقيد الباني أن سائق الباص ذهب الى جهة غير معلومة وخلال اقل من 15 دقيقه عاد سائق الباص مشيا على الأقدام وهو يرتدي بزة عسكرية مع الحقيبة وبقي بانتظار العقيد مهدي الباني العولقي حتى عودته إلى منزلة الكائن بوحدة وديع وعندما كان العقيد الباني على مقربة من منزله عائدا من سوق الخضار فوجى بذلك الشاب يقف على مقربة منه حيث قام باشهار سلاح نوع آلي في وجه العميد مهدي الباني في محاولة منه لاغتياله بالقرب من منزله .

وافاد أقارب العقيد مهدي الباني أن الباني استطاع الامساك بفوهة البندقية في محاولة لابعادها عنه بعد مشادات مع الجاني والذي استطاع اطلاق النار من بندقيته ما أدى إلى إصابة العقيد مهدي الباني في يده اليسرى بطلقتين ومن ثم قام الجاني بإطلاق اكثر من 15 طلقة اصابة بعض منها الرجل اليمنى للعقيد الباني .

ومن ثم لاذ الجاني بالفرار .

وبحسب اقاربه تم اسعاف العقيد مهدي الباني من قبل المواطنين الى مستشفى أطباء بلا حدود حيث اجريت له عميله في الحال تم فيه بتر الرجل اليمنى ولايزال العقيد مهدي الباني في غرفة العنايه المركزة منذ يوم أمس حتى لحظة كتابة الخبر اليوم الخميس .