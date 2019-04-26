مدير الحزام الأمني بأبين يكشف محاولات احباط مخططات الميليشيات في المحافظة

كشف العميد عبداللطيف السيد، قائد الحزام الأمني والتدخل السريع بمحافظة أبين، إن الحزام بالتعاون مع التحالف العربي وفي مقدمتهم دولة الإمارات العربية المتحدة، استطاع أن يحبط مخططا لمليشيا الحوثي الانقلابية في أبين يقوم على إرسال عناصر تابعة لها بسيارات تحمل رايات وشعارات تنظيمات القاعدة وداعش الإرهابية.

وأضاف السيد، في كلمته التوجيهية التي ألقاها، اليوم الخميس، أمام قيادات وأفراد الحزام الأمني والتدخل السريع ، أن هذا المخطط يأتي ليكشف عن مدى التنسيق والترابط بين العناصر الإرهابية وجماعة الحوثي التي تستخدمها وتدعمها لتنفيذ أجندتها في المناطق الجنوبية والمحررة.

وتابع: "بينما لم نسمع عن استهداف تلك الجماعات الإرهابية لأي شخص ولا مصلحة من مصالح جماعة الحوثة الانقلابية، مما يفسر اختيار الضالع وابين من جماعة الحوثي الانقلابية وتنظيم داعش والقاعدة لهاتين المحافظتين.

وأضاف: "إن أبين والجنوب المحرر في 2019 م ليست مثل ابين 2015م، مؤكدا أن ماتشهده اليوم المحافظات المحررة ونخص بذكر محافظة الضالع باعتبارها بوابة الثبات والصمود على مر التاريخ، ما هو إلا استهداف لرموز النضال الثوري الوطنية ومحاولة يسعى اليها الانقلابيون لتشويش دور قيادة المجلس الانتقالي المتمثل بشخص اللواء عيدورس الزبيدي"،

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وأضاف قائلا: "لكني أؤكد أنها محاولات فاشلة سترتد جميعها إلى نحورهم إذا ما فكروا في العودة إلى الجنوب مرة أخرى".

وطالب عبداللطيف السيد جميع قيادات المحاور والقطاعات برفع مستوى الاستعداد القتالي لدى قوات الحزام الأمني المنتشرة بجميع مداخل ومخارج المحافظة بصورة دائمة ومستمرة.

وأردف بالقول: "نحن في أبين أول من قاتل جماعة الحوثي الانقلابية منفردين بفضل من الله وببسالة رجال ابين وشبابها ونحن مستمرون في قتال كل الجماعات الخارجة عن الدين والوطنية والنظام والقانون والأعراف الأخلاقية والقبلية بفضل دعم الأشقاء في دول التحالف العربي التي تتقدمهم دولة الإمارات".