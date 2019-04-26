وفاة أحد رموز الحوثيين "تفاصيل"

أعلن الحوثيون، وفاة مرجعية دينية محسوبة على الجماعة الحوثي. وقالت وسائل إعلام تابعة للحوثيين، إن “رابطة علماء اليمن، تنعي إلى الشعب اليمني والأمة الإسلامية وفاة السيد العلامة المجاهد والسياسي المحنك علي بن يحيى العماد”.

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