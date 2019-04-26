حضرموت.. ندوة بسيئون توصي بإدراج الدان الحضرمي لقائمة التراث الثقافي العالمي

أوصت ندوة ثقافية حول فن الدان الحضرمي، بمكاتبة اليونسكو بأهمية إدراج فن الدان الحضرمي ضمن قائمة

التراث الثقافي العالمي غير المادي للبشرية، باعتباره منجزاً تراثياً ثقافياً يمنياً منحدراً من عمق التاريخ اليمني،

وتنظيم حملة تعريفية واسعة بهذا التراث على الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية.

ووفق وكالة "سبأ" أوصت الندوة التي نظمتها وزارة الثقافة بالتعاون مع قيادة السلطة المحلية بمحافظة حضرموت ومكتب وزارة الثقافة في الوادي والصحراء، في ختام فعالياتها بمدينة سيئون، اليوم، باعتماد الفن الشعبي والدان الحضرمي والموشح اليمني ضمن المساقات الدراسية في الكليات والمعاهد الفنون، وتوصيف الدان الحضرمي من خلال وضع تعريف واضح ودقيق يحدد إطار هذا الفن المتميز.

وطالبت التوصيات، باستكمال اعتماد وإدراج الدان الحضرمي ضمن قائمة التراث الثقافي غير المادي للبشرية، كما أوصت أيضاً بطباعة أدبيات الندوة وإخراجها في كتاب، وحصر وتوثيق أبرز أعمال أعلام الدان الحضرمي وتكريمهم نظير إسهاماتهم في هذا المجال، وجمع الصور الشخصية والسير الذاتية لأعلام الدان الحضرمي ووضعها في الأماكن العامة في حضرموت خاصة واليمن عامة.

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ودعت توصيات الندوة، إلى الشروع في توثيق وتسجيل أغاني الدان الموجودة في المكتبات العامة والخاصة والعمل على حفظها وأرشفتها في وعاء بإشراف وزارة الثقافة، وكذا إنشاء مركز لأبحاث التراث الشعبي ضمنها الدان الحضرمي، وتشجيع ودعم إقامة جلسات الدان الحضرمي والملتقيات والفرق المهتمة بفن الدان، وإقامة مهرجان للدان الحضرمي وإشراكه ضمن برامج المشاركات الخاصة والأسابيع الثقافية.

وتخلل الندوة على مدى يومين استعراض عدداً من أوراق العمل، في اليوم الأول ورقة للدكتور عبدالله حسين البار بعنوان "مصطلح الدان الحضرمي بين العموم والخصوص"، ألقاها نيابة عنه الدكتور أحمد عبيدون، كما القى جيلاني علوي الكاف الورقة الثانية بعنوان "الدور الاجتماعي لفن الدان"، وإلقاء علي بارجاء ورقة ثالثة بعنوان "الدان الحضرمي بحث في المصطلح اللغوي".

وفي اليوم الثاني، قدم مستشار محافظ حضرموت لشؤون الثقافة صالح باعامر ورقة عمل بعنوان "الدان اللحن"، فيما قدم هشام السقاف ورقة ثانية بعنوان "من مظاهر المحافظة على الدان الحضرمي وتقاليده في المجتمع"، وكذا تقديم الباحث الموسيقي جابر علي أحمد الورقة الثالثة بعنوان "منهجية نقل المعارف التراثية الموسيقية والمحافظة عليها"، وورقة رابعة قدمها طارق باحشوان بعنوان "التقنيات الموسيقية في غناء الدان".