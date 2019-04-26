ناطق الحوثيون : يظهر في حدود الضالع ويهدد بالوصول الى عدن ومفاجأت قادمة (صورة)

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عدن - ياسمين التهامي - في استفزاز جديد ورسالة تدل على النوايا الحوثية في اعادة غزو الجنوب، أكد احد قيادات المليشيات الحوثية التابعة لإيران، انهم يننون غزو الجنوب مجدداً منذ طردهم من الجنوب وتطهيره من عناصرهم. وبثت قناة المسيرة الحوثية فيديو ظهر احد قيادات الحوثي ويدعى ” يحيى سريع ” متحدثاً باستفزاز وتعالي نحو الجنوب وشعبه، ومؤكداً ان المليشيات الحوثية ستغزو الجنوب وتحرره من مزاعم المليشيات الحوثية التي تردده باستمرار بان الجنوب واقع تحت ” الاحتلال الخارجي “. القيادي الحوثي تحدث باستعلاء موجها خطابه الى الشعب الجنوبي، قائلاً انهم سيتحركون الى كل شبر من الجنوب لتحريره مما اسماه الغزاة، وان ذلك يشكل حماية للجنوبيين، وهو ما يعد استهتار بالغ لإرادة الشعب الجنوبي الباسل. حديث القيادي الحوثي يعد تهديداً لإرادة الشعب الجنوبي بدرجة اولى، ولقوات التحالف العربي، كما انه يكشف نوايا المليشيات الحوثي وتنسيقها مع بقية قوى الشمال لإعادة غزو الجنوب والعبث فيه وتحويله الى مناطق صراع وحرب مفتوحة. الجدير بالذكر ان جرائم المليشيات الحوثية ومجازرهم التي ارتكبوها في الجنوب خلال فترة وجيزة من غزوهم عام 2015، لا تزال قائمة وشواهدها ماثلة للعيان، وهي جرائم تدمير ومجازر جماعية لا تسقط بالتقادم.

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