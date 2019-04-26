شكرا لقرائتكم خبر عن أخر مستجدات جبهات الضالع.. تدمير شامل لمركز القيادة والسيطرة ومصرع عدد من قيادات المليشيات وأسر آخرين وإحباط تسللات والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي -

تمكنت قوات المقاومة المشتركة، مساء اليوم الخميس 25 أبريل/ نيسان 2019، من احباط محاولة تسلل للمليشيات الحوثية قرب حبيل السباعي - نحو 3 كم من الفاخر بمحافظة الضالع.

وقال مصدر ميداني، مساء الخميس، إن المقاومين رصدوا تسللاً حوثياً، وتصدوا له وردوا العناصر الحوثية التي كانت تحاول التسلل باتجاه حمام النبيجة، حيث تتمركز المقاومة المشتركة.

إلى ذلك قالت مصادر ميدانية :أن عدد من قيادات وعناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من ايران لقيت مصرعها وجرح عددا اخر في استهداف لمدفعية القوات المشتركة لغرفة القيادة والسيطرة شمال مديرية قعطبة".

وأكدت المصادر "أن نيران دبابات اللواء 33 مدرع استهدفت اليوم الخميس مركزا للقيادة والسيطرة للحوثيين في لكمة النجار الواقعة بالقرب من بلدة الحصين ونقيل قبوان بعزاب في عملية استخباراتية دقيقة".

وأوضحت أن النيران اصابت بدقة غرفة القيادة والسيطرة وادى ذلك لمقتل وجرح كل من فيها.

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وتشهد جبهات شمال الضالع هدوء نسبيا في الاثناء.

وكانت أخذت المقاومة المشتركة مواقعها متمركزة في وقرب حمام النبيجة عقب وصول المعارك إلى حبيل السباعي، في وقت متأخر مساء الأربعاء، كما أفاد في وقت سابق مصدر عسكري.

ووفقاً للمصادر، وصلت المليشيات الحوثية (الذراع الإيرانية في اليمن) بعد مواجهات، إلى حبيل السماعي الذي يقع غرب قعطبة ويبعد عن الفاخر نحو 3 كم، وتمركزت القوات المشتركة في حمام النبيجة.

من جانب آخر أسرت المقاومة المشتركة عشرات العناصر الحوثية في عملية التفاف أوقعت نحو 25 مقاتلاً في الأسر في منطقة شعور قرب الفاخر.

وتربط منطقة حبيل السماعي بين شعور والحمام إلى الفاخر وقعطبة.

والفاخر تعتبر مدينة استراتيجية ازدهرت في السنوات الأخيرة عمرانياً، وتكثر فيها الأسواق وخصوصاً أسواق القات، وتبعد عن قعطبة 15 كم، ويوجد فيها مركزان للشرطة.