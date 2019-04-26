شكرا لقرائتكم خبر عن عــــــــــاجل : قناة المسيرة الحوثية تنقل قبل قليل هذا الخبر العسكري العاجل .. شاهد ما ورد فيه والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أعلنت مليشيا الحوثي الانقلابية، قبل قليل، قصف مقر قيادة التحالف العربي، في العاصمة المؤقتة عدن.
وزعمت المليشيا الحوثية عبر قناة المسيرة الناطقة باسمها، إن ماأسمته سلاح الجو المسير التابع لها، استهدفت مقر التحالف العربي في مدينة البريقة بعدن، بطائرة مسيرة من نوع قاصف k2.
ولم تورد القناة مزيد من التفاصيل، فيما لم يصدر عن التحالف العربي او الجيش اليمني أي موقف بشان إدعاءات الحوثيين حتى اللحظة.
وعادة ماتزعم مليشيا الحوثي الانقلابية قصفها مواقع للجيش اليمني والتحالف العربي قبل أن يعلن التحالف في بيان لاحق يوضح حقيقة تلك المزاعم.
كانت هذه تفاصيل خبر عــــــــــاجل : قناة المسيرة الحوثية تنقل قبل قليل هذا الخبر العسكري العاجل .. شاهد ما ورد فيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.