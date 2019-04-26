شكرا لقرائتكم خبر عن عــــــــــاجل : قناة المسيرة الحوثية تنقل قبل قليل هذا الخبر العسكري العاجل .. شاهد ما ورد فيه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت مليشيا الحوثي الانقلابية، قبل قليل، قصف مقر قيادة التحالف العربي، في العاصمة المؤقتة عدن.

وزعمت المليشيا الحوثية عبر قناة المسيرة الناطقة باسمها، إن ماأسمته سلاح الجو المسير التابع لها، استهدفت مقر التحالف العربي في مدينة البريقة بعدن، بطائرة مسيرة من نوع قاصف k2.

ولم تورد القناة مزيد من التفاصيل، فيما لم يصدر عن التحالف العربي او الجيش اليمني أي موقف بشان إدعاءات الحوثيين حتى اللحظة.

وعادة ماتزعم مليشيا الحوثي الانقلابية قصفها مواقع للجيش اليمني والتحالف العربي قبل أن يعلن التحالف في بيان لاحق يوضح حقيقة تلك المزاعم.