شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: الالتفاف حول فخافة رئيس الجمهورية والجيش الوطني السبيل الوحيد لاستكمال مسيرة التحرير والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اوضح رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، ان الحكومة تتعاطى بمسؤولية انطلاقا من واجبها الوطني والاخلاقي تجاه جميع ابناء الشعب اليمني على امتداد الوطن دون استثناء، مؤكدا انها تتابع اوضاع ومعاناة المواطنين في المناطق التي لازالت تحت سيطرة مليشيات الحوثي الانقلابية، باهتمام وتعمل بكل السبل والوسائل المتاحة وبتوجيهات من فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، لتخفيف معاناتهم.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، محافظ ريمة محمد علي الحوري، الذي اطلعه على معاناة ابناء المحافظة المستمرة جراء انتهاكات وجرائم مليشيات الحوثي الانقلابية، وما ترتكبه من جرائم حرب ضد المدنيين بما في ذلك اعمال التنكيل والقتل والتهجير وسرقة وعرقلة المساعدات الإنسانية الدولية.

وأشاد الدكتور معين عبدالملك، بتضحيات أبناء ريمة وصمودهم في مواجهة الانقلاب الحوثي، داعيا إلى ضرورة توحيد الصفوف والالتفاف حول الشرعية الدستورية ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية والجيش الوطني للتصدي لتلك الميليشيات واستكمال مسيرة التحرير.

حضر اللقاء مدير مكتب رئيس الوزراء أنيس باحارثة.