شكرا لقرائتكم خبر عن اهانة كبيرة.. عيدروس الزبيدي يطلق هذا الوصف على اللواء جواس.. تفاصيل والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - قال عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي ان البطل ثابت جواس هو من المهمشين ( الاخدام ) وان تصريحاته لا تقدم ولا تؤخر.





وقال في حديث لموقع " النيل المصري" ان جواس لا يهش ولا ينش ، وانه فقط يدلي بتصريحات مقابل المال ومن اجل الظهور الاعلامي.كشف.

وكان اللواء ثابت جواس قد كشف عن تفاصيل اتفاق بين مليشيا الحوثي والمجلس الانتقالي الجنوبي لاسقاط ما تقبى من المديريات الشمالية في الضالع.

و نشر تغريدة على تويتر اوضح فيها إنه وفي اطار التنسيق بين حوثي الشمال وانقلابي الجنوب التقى محافظ الضالع اللواء علي مقبل الجربا مع مبعوث خاص من قبل زعيم مليشيات الحوثي عبدالملك الحوثي في تاريخ 3 ابريل وقام الشيخ الحوثي مختار الصارمي الضالعي بدور الوسيط بين زعيم الحوثيين ومحافظ الضالع لرسم خارطة تحالف جديدة".

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وأضاف اللواء جواس "تم الاتفاق بين مندوب الحوثي ومحافظ الضالع على أن يساعد المحافظ باسقاط مديريات الضالع المحسوبة على محافظات الشمال سابقاً ومنع التعزيزات من الوصول في الوقت المناسب حتى يتم رسم حدود ما قبل عام 90 بين الحوثيين وانقلابي الجنوب.

واعتقد اللواء جواس أن من وصفها جهة أخرى ونيران صديقة لعبت الدور بهدوء، في إشارة منه إلى الإمارات المتحدة.

هذا وتمكنت مليشيا الحوثي من اسقاط العديد من المواقع والسيطرة على الحشاء وذلك تزامناً مع وصول قوات محسوبة على الانتقالي الجنوبي الى مناطق التماس في مهمة تسهيل وتسليم المواقع.