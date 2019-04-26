شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : هذه هي حقيقة احتراق قاعة مجلس النواب في سيئون...وهناعدن ينشر الصورة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - افادت الأنباء الواردة من مدينة سيئون بمحافظة حضرموت ل هناعدن حقيقة الأنباء التي ترددت عن تعرض قاعة مجلس النواب لاحتراق .

وقال المصدر أن هذه الصورة ليست لقاعة مجلس النواب حيث عقدت فيها جلسات مجلس النواب قبل إغلاق الجلسات إلى بعد عيد الفطر المبارك.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل : هذه هي حقيقة احتراق قاعة مجلس النواب في سيئون...وهناعدن ينشر الصورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.