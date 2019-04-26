شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : ابنا مدينة تعز القديمة يسيطرون على مواقع ميليشيا حزب الاصلاح بعد معركة خاطفة في الجمهوري والامن السياسي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - "الخليج 365" - خاص تمكن ابناء المدينة القديمة بتعز من السيطرة على المواقع التي كانت ميليشيا حزب الاصلاح تستهدف منازلهم منها وقالت مصادر في تعز ان مسلحين من ابناء المدينة القديمة هاجمو المواقع التي كان يتمركز فيها عصابات حزب الاصلاح وتمكنت من السيطرة عليها

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