شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : مقتل اسرة كاملة في المدينة القديمة بقذائف ميليشيا حزب الاصلاح الارهبابية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - "الخليج 365" - خاص لقيت اسرة الوصابي في المدينة القديمة حتفها قبل قليل بعد سقوط قذيفة اطلقتها ميليشيا حزب الاصلاح على المنزل في اطار حربها الهمجية على المواطنين العزل في مدينة تعز

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